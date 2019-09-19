В США авиамеханика заподозрили в связях с «Исламским государством»
Механика American Airlines заподозрили в связях с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ). Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что причиной для подозрений стал, в частности, инцидент, произошедший в июле текущего года. Авиамеханик Абдул-Маджид Маруф Ахмед Алани намерено создал помехи в работе систем самолета. По его словам, таким образом он намеревался получить сверхурочную оплату за их исправление. Сейчас в США над Алани идет суд.
Кроме того, на связь Алани с террористами указывают другие факторы: пересылка видеозаписей ИГ, а также поездка в Ирак и перевод денежных средств в эту страну.
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