В США авиамеханика заподозрили в связях с «Исламским государством»

Механика American Airlines заподозрили в связях с террористической группировкой «Исламское государство» (запрещена в РФ). Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что причиной для подозрений стал, в частности, инцидент, произошедший в июле текущего года. Авиамеханик Абдул-Маджид Маруф Ахмед Алани намерено создал помехи в работе систем самолета. По его словам, таким образом он намеревался получить сверхурочную оплату за их исправление. Сейчас в США над Алани идет суд.

Кроме того, на связь Алани с террористами указывают другие факторы: пересылка видеозаписей ИГ, а также поездка в Ирак и перевод денежных средств в эту страну.



