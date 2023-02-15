В Сирии завершились спасательные работы после землетрясения

Спасательная операция в стране официально подошла к концу. Всего в результате подземных толчков погибли 1 тысяча 414 человек, еще 2 тысячи 357 получили травмы.

При этом данные с неподконтрольных Дамаску территорий в статистике не учитываются.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш запросил 397 млн долларов для помощи сирийцам после стихийного бедствия. В организации готовит аналогичную гуманитарную заявку для сбора средств на помощь Турции, которая также пострадала от мощнейшего землетрясения.

