В Сирии завершились спасательные работы после землетрясения

Власти Сирии объявили, что окончен поиск выживших после сильного землетрясения, сообщает «РЕН ТВ».

Число жертв землетрясения в Турции превысило 35 000

Спасательная операция в стране официально подошла к концу. Всего в результате подземных толчков погибли 1 тысяча 414 человек, еще 2 тысячи 357 получили травмы.

При этом данные с неподконтрольных Дамаску территорий в статистике не учитываются.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш запросил 397 млн долларов для помощи сирийцам после стихийного бедствия. В организации готовит аналогичную гуманитарную заявку для сбора средств на помощь Турции, которая также пострадала от мощнейшего землетрясения.

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ФОТО: РИА Новости/Дмитрий Знаменский
ТЕГИ:ЗемлетрясениеСирия
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