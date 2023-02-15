В Сирии завершились спасательные работы после землетрясения
Власти Сирии объявили, что окончен поиск выживших после сильного землетрясения, сообщает «РЕН ТВ».
Спасательная операция в стране официально подошла к концу. Всего в результате подземных толчков погибли 1 тысяча 414 человек, еще 2 тысячи 357 получили травмы.
При этом данные с неподконтрольных Дамаску территорий в статистике не учитываются.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш запросил 397 млн долларов для помощи сирийцам после стихийного бедствия. В организации готовит аналогичную гуманитарную заявку для сбора средств на помощь Турции, которая также пострадала от мощнейшего землетрясения.
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