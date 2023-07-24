В Сирии американский беспилотник опасно сблизился с самолетами РФ

В Сирии произошло опасное сближение беспилотного летательного аппарата MQ-9 коалиции, которую возглавляют Соединенные Штаты, с российскими самолетами, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главы российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олега Гуринова.

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По его словам, это случилось в районе Эль-Баб.

Российские летчики фиксировали воздействие системами наведения. Это привело к автоматическому срабатыванию бортовых комплексов обороны.

Гуринова похвалил пилотов за высокий профессионализм и своевременно принятые меры для предотвращения столкновения.

Ранее в Сирии зафиксировали наведение истребителей США на российский самолет, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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