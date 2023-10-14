В Швеции заявили, что отказ от наличных денег угрожает безопасности страны
Отказ Швеции от наличных денег может привести к угрозе национальной безопасности, считает бывший президент Интерпола Бьерн Эрикссон. Об этом он заявил в беседе с Telegraph.
«Люди начали сознавать, что [президенту России] Владимиру Путину ничего не стоит взять и все отключить», — отметил Эрикссон.
По словам экс-главы Интерпола, упор на платежи в цифровом формате приведет к рискам при масштабной кибератаке на страну или отключении электричества. Также отказ от наличных может усилить угрозу образования преступных ячеек.
На наличные деньги приходится менее 10% всех платежей в Швеции, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru