В Швеции заявили, что отказ от наличных денег угрожает безопасности страны

«Люди начали сознавать, что [президенту России] Владимиру Путину ничего не стоит взять и все отключить», — отметил Эрикссон.

По словам экс-главы Интерпола, упор на платежи в цифровом формате приведет к рискам при масштабной кибератаке на страну или отключении электричества. Также отказ от наличных может усилить угрозу образования преступных ячеек.

На наличные деньги приходится менее 10% всех платежей в Швеции, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

