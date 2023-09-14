В Швеции сожгли чучело Эрдогана

В Швеции сожгли чучело президента Турции Тайипа Эрдогана, пишет издание Yeni Şafak.

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Страна на сегодняшний день ожидает одобрения заявки на вступление в НАТО от Турции. Известно, что акция прошла в Стокгольме перед зданием парламента. При этом местная полиция наблюдала за происходящим и не вмешивалась.

Издание уточняет, что сжигали чучело представители Рабочей партии Курдистана (РПК), Эта организация запрещена на территории Турции и признана террористической.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:Реджеп Тайип ЭрдоганШвеция

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