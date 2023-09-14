В Швеции сожгли чучело Эрдогана

Страна на сегодняшний день ожидает одобрения заявки на вступление в НАТО от Турции. Известно, что акция прошла в Стокгольме перед зданием парламента. При этом местная полиция наблюдала за происходящим и не вмешивалась.

Издание уточняет, что сжигали чучело представители Рабочей партии Курдистана (РПК), Эта организация запрещена на территории Турции и признана террористической.

