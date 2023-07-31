В Швеции пройдет новая акция с сожжением Корана

У здания шведского парламента в Стокгольме в понедельник пройдет очередная акция с сожжением Корана, сообщает местная газета Expressen.

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Проведет акцию участник прошлых сожжений Корана Салван Наджем. Власти города и полиция разрешили ему провести подобную акцию в очередной раз.

Газета передает слова Наджема, который в свою очередь заявил, что будет сжигать священную книгу мусульман до тех пор, пока ее не запретят.

Акция пройдет в промежуток между 13:00 и 14:00 по московскому времени, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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