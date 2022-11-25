В Швеции начался процесс против двух братьев по обвинению в шпионаже в пользу России

В Стокгольме начались слушания в суде по делу двух братьев, подданных Швеции иранского происхождения. Окружной суд шведской столицы обвиняет их в шпионаже в пользу России, сообщает Associated Press.

По данным следствия, братья собирали секретную информацию и передавали её затем России в период с 28 сентября 2011 года по 20 сентября 2021 года.

В Швеции двум мужчинам предъявлены обвинения в шпионаже в пользу России

По данным шведских СМИ, один из братьев с 2014 по 2015 годы работал во внутренней разведке Швеции, а также в королевских Вооруженных силах.

Оба брата отрицают все выдвинутые против них обвинения. В случае, если суд вынесет обвинительный приговор, им грозит пожизненное заключение.

Ранее офицера бундесвера приговорили к условному сроку в ФРГ за шпионаж в пользу РФ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:РоссияШпионажОбвинениеСудШвеция
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