В Швеции начался процесс против двух братьев по обвинению в шпионаже в пользу России

В Стокгольме начались слушания в суде по делу двух братьев, подданных Швеции иранского происхождения. Окружной суд шведской столицы обвиняет их в шпионаже в пользу России, сообщает Associated Press.

По данным следствия, братья собирали секретную информацию и передавали её затем России в период с 28 сентября 2011 года по 20 сентября 2021 года.