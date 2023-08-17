В Швеции готовятся сжечь Коран у посольства Ирана

По данным издания, в пятницу, 18 августа, у иранского посольства в Стокгольме будет проведен митинг, на котором запланирована акция с сожжением священной книги для всех мусульман.

Газета не уточнила, активисты каких взглядов придут к зданию диппредставительства Ирана.

В Службе госбезопасности королевства по этому поводу заявили, что уровень террористической угрозы в Швеции повышен до 4 из 5, страна превратилась в приоритетную цель исламистов.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал мусульманский мир защитить религию, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

