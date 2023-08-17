В Швеции готовятся сжечь Коран у посольства Ирана
Полиция Швеции санкционировала очередную акцию с сожжением Корана, сообщает газета Aftonbladet.
По данным издания, в пятницу, 18 августа, у иранского посольства в Стокгольме будет проведен митинг, на котором запланирована акция с сожжением священной книги для всех мусульман.
Газета не уточнила, активисты каких взглядов придут к зданию диппредставительства Ирана.
В Службе госбезопасности королевства по этому поводу заявили, что уровень террористической угрозы в Швеции повышен до 4 из 5, страна превратилась в приоритетную цель исламистов.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал мусульманский мир защитить религию, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Более 60 процентов россиян занимается самолечением вместо посещения врачей
- В Швеции готовятся сжечь Коран у посольства Ирана
- УЕФА объявил претендентов на звание лучшего игрока и тренера сезона
- Путин поручил запретить полиции наказывать бизнес
- Басманный суд арестовал обвиняемого по делу о взрыве на АЗС в Махачкале
- Главред «За рулем» Кадаков: ставки по автокредитам увеличатся до 25%
- Путин дал поручение сохранить выплаты на детей при росте дохода родителей
- Сбербанк поднимет ставки по ипотеке и потребительским кредитам
- Кадыров призвал мусульманский мир защитить религию
- Экс-депутат Госдумы рассказал, кто объявил дефолт в 1998 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru