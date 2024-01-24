В Швейцарии отказались высказываться о запрете Украины на переговоры

По словам дипломата, в настоящее время неподходящее время для рассуждений по данному вопросу. Министр признал, что для достижения мира необходим политический диалог между конфликтующими сторонами.

Ранее президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что Россия вряд ли будет в «мирной конференции», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

