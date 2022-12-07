В Швейцарии более 70 тысяч украинцев получили защитный статус
Швейцария удовлетворила свыше 70 тысяч заявок украинцев на получение защитного статуса S в стране. Об этом заявил на своей странице в Twitter швейцарский Государственный секретариат по миграции.
Так, защитный статус S в Швейцарии предоставляет коллективную защиту определенной группе лиц на время серьезной угрозы. Такой статус дает право на проживание и медицинскую помощь.
Ранее власти Швейцарии решили продлить специальный статус для беженцев с Украины как минимум до марта 2024 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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