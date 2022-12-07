В Швейцарии более 70 тысяч украинцев получили защитный статус

Так, защитный статус S в Швейцарии предоставляет коллективную защиту определенной группе лиц на время серьезной угрозы. Такой статус дает право на проживание и медицинскую помощь.

Ранее власти Швейцарии решили продлить специальный статус для беженцев с Украины как минимум до марта 2024 года, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

