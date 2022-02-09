В штате Нью-Йорк отменят масочный режим в помещениях с 11 февраля

По словам Хокул, ситуация с коронавирусом с декабря изменилась и штат прошел через зимний пик заболеваний. Также отменяется необходимость предъявления сертификата о вакцинации на предприятиях, где ранее такое требование существовало.

Отмечается, что в школах требование пока сохранится. По словам Хокул, владельцы предприятий тем не менее могут вводить свои ограничения.

