В штате Нью-Йорк отменят масочный режим в помещениях с 11 февраля

Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул объявила об отмене обязательного масочного режима в помещениях с 11 февраля. Об этом сообщает ТАСС.

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По словам Хокул, ситуация с коронавирусом с декабря изменилась и штат прошел через зимний пик заболеваний. Также отменяется необходимость предъявления сертификата о вакцинации на предприятиях, где ранее такое требование существовало.

Отмечается, что в школах требование пока сохранится. По словам Хокул, владельцы предприятий тем не менее могут вводить свои ограничения.

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ФОТО: Джина Мун//РИА Новости
ТЕГИ:КоронавирусНью-Йорк
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