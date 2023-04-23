Сенатор призвал Байдена прекратить «безудержную» помощь Украине
Сенатор от Республиканской партии Пол Рэнд призвал администрацию президента США Джо Байдена отказаться от «безудержной» поддержки Украины. Политик изложил свое мнение на личной странице в Twitter (заблокирован в РФ).
Республиканец полагает, что Вашингтону для начала нужно определиться с тем, как можно завершить конфликт на Украине дипломатическим путем. С учетом этого необходимо выработать четкую стратегию по военной помощи, считает он.
«Мы будем против всех будущих пакетов помощи, если они не будут увязаны с четкой дипломатической стратегией», - подчеркнул законодатель.
Он призвал администрацию США содействовать началу переговоров по Украине.
Газета The Washington Post со ссылкой на секретные документы Пентагона сообщила, что переговоров по урегулированию конфликта в 2023 году не будет. Журналисты отметили, что, вероятнее всего, ни одна из сторон не добьется решающего преимущества, передает «Радиоточка НСН».
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