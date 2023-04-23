Сенатор призвал Байдена прекратить «безудержную» помощь Украине

Республиканец полагает, что Вашингтону для начала нужно определиться с тем, как можно завершить конфликт на Украине дипломатическим путем. С учетом этого необходимо выработать четкую стратегию по военной помощи, считает он.

«Мы будем против всех будущих пакетов помощи, если они не будут увязаны с четкой дипломатической стратегией», - подчеркнул законодатель.

Он призвал администрацию США содействовать началу переговоров по Украине.

Газета The Washington Post со ссылкой на секретные документы Пентагона сообщила, что переговоров по урегулированию конфликта в 2023 году не будет. Журналисты отметили, что, вероятнее всего, ни одна из сторон не добьется решающего преимущества, передает «Радиоточка НСН».

