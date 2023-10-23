В сектор Газа из Египта доставили продовольствие и медикаменты
В воскресенье вечером через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе Египта и сектора Газы проехала колонна грузовиков с гуманитарной помощью, сообщил телеканал Al-Qahera.
В анклав доставили медикаменты, продовольствие и воду. В составе колонны 14 машин.
Отмечается, что утром в воскресенье у колонны не получилось въехать в сектор Газа. По предварительной информации, причиной задержки стала стрельба в районе КПП со стороны анклава.
Накануне в сектор Газа въехала первая колонна с гуманитарной помощью. В понедельник планируется отправить еще 40 машин.
С начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибли 4,6 тысячи человек, ранения получили 14,2 тысячи, передает «Радиоточка НСН».
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