В сектор Газа из Египта доставили продовольствие и медикаменты

В анклав доставили медикаменты, продовольствие и воду. В составе колонны 14 машин.

Отмечается, что утром в воскресенье у колонны не получилось въехать в сектор Газа. По предварительной информации, причиной задержки стала стрельба в районе КПП со стороны анклава.

Накануне в сектор Газа въехала первая колонна с гуманитарной помощью. В понедельник планируется отправить еще 40 машин.

С начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибли 4,6 тысячи человек, ранения получили 14,2 тысячи, передает «Радиоточка НСН».

