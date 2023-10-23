В сектор Газа из Египта доставили продовольствие и медикаменты

В воскресенье вечером через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе Египта и сектора Газы проехала колонна грузовиков с гуманитарной помощью, сообщил телеканал Al-Qahera.

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В анклав доставили медикаменты, продовольствие и воду. В составе колонны 14 машин.

Отмечается, что утром в воскресенье у колонны не получилось въехать в сектор Газа. По предварительной информации, причиной задержки стала стрельба в районе КПП со стороны анклава.

Накануне в сектор Газа въехала первая колонна с гуманитарной помощью. В понедельник планируется отправить еще 40 машин.

С начала эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа погибли 4,6 тысячи человек, ранения получили 14,2 тысячи, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Тарек Алиян
ТЕГИ:Гуманитарная ПомощьПалестинаСектор Газа

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