В Саудовской Аравии откроют первый магазин с алкоголем

Отмечается, что магазин появится в Эр-Рияде и будет обслуживать лишь дипломатов, которые не являются мусульманами. Кроме того, желающие приобрести алкоголь должны будут зарегистрироваться через мобильное приложение и получить код от саудовского МИДа.

Ранее стало известно, что россотрудничество работает над открытием Русских домов в Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии, отмечает «Радиоточка НСН».

