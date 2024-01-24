В Саудовской Аравии откроют первый магазин с алкоголем
24 января 202417:15
В Саудовской Аравии откроют первый магазин с алкоголем, пишет Reuters.
Отмечается, что магазин появится в Эр-Рияде и будет обслуживать лишь дипломатов, которые не являются мусульманами. Кроме того, желающие приобрести алкоголь должны будут зарегистрироваться через мобильное приложение и получить код от саудовского МИДа.
Ранее стало известно, что россотрудничество работает над открытием Русских домов в Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru