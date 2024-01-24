В Саудовской Аравии откроют первый магазин с алкоголем

В Саудовской Аравии откроют первый магазин с алкоголем, пишет Reuters.

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Отмечается, что магазин появится в Эр-Рияде и будет обслуживать лишь дипломатов, которые не являются мусульманами. Кроме того, желающие приобрести алкоголь должны будут зарегистрироваться через мобильное приложение и получить код от саудовского МИДа.

Ранее стало известно, что россотрудничество работает над открытием Русских домов в Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:Саудовская АравияАлкоголь

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