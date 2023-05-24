В Румынии рассказали, как облако радиоактивной пыли накрыло Польшу

По ее словам, это произошло после того, как на Украине был уничтожен склад, где хранились британские боеприпасы с обедненным ураном. Отмечается, что для этого была применена российская ракета «Кинжал».

Как отметила парламентарий, на уничтоженных складах в Хмельницком хранились ядерные боеприпасы стоимостью в 500 миллионов долларов. Образовавшаяся при взрыве радиоактивная пыль за два дня преодолела расстояние в 400 км до польского города Люблин.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что в сторону Западной Европы движется радиоактивное облако, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

