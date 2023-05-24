В Румынии рассказали, как облако радиоактивной пыли накрыло Польшу

Облако радиоактивной пыли накрыло часть территории Польши, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на румынского сенатора Диану Шошоакэ.

Захарова выступила против отправки Великобританией ВСУ снарядов с обедненным ураном

По ее словам, это произошло после того, как на Украине был уничтожен склад, где хранились британские боеприпасы с обедненным ураном. Отмечается, что для этого была применена российская ракета «Кинжал».

Как отметила парламентарий, на уничтоженных складах в Хмельницком хранились ядерные боеприпасы стоимостью в 500 миллионов долларов. Образовавшаяся при взрыве радиоактивная пыль за два дня преодолела расстояние в 400 км до польского города Люблин.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что в сторону Западной Европы движется радиоактивное облако, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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