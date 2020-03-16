В России выписали 10% заразившихся коронавирусом

Более 10% людей в России, заразившихся коронавирусной инфекцией, выздоровели и уже выписаны из медицинских учреждений. Как пишет ТАСС, об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко, подчеркнул, что остальные пациенты находятся под наблюдением, а тяжёлых случаев нет, подчёркивает RT.

Между тем, Роспотребнадзор провёл около 110 тысяч тестов на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Отмечается, что исследования проводились на основе проб, взятых у наших соотечественников, недавно прибывших из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.