В России выписали 10% заразившихся коронавирусом
Более 10% людей в России, заразившихся коронавирусной инфекцией, выздоровели и уже выписаны из медицинских учреждений. Как пишет ТАСС, об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко, подчеркнул, что остальные пациенты находятся под наблюдением, а тяжёлых случаев нет, подчёркивает RT.
Между тем, Роспотребнадзор провёл около 110 тысяч тестов на коронавирус. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Отмечается, что исследования проводились на основе проб, взятых у наших соотечественников, недавно прибывших из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.
11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. А по последним данным организации, общее число инфицированных в мире превысило 153 тысяч человек, пишет Ura.ru.
Ранее НСН писала, что на меры по поддержке отраслей экономики и граждан в рамках борьбы в коронавирусом Россия потратит до 300 млрд рублей. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, такое решение принято правительством. Также Мишустин поручил создать фонд для премирования врачей, которые борются с коронавирусной инфекцией.
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