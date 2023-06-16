В России предсказали разгром ВСУ на запорожском направлении к августу

По его мнению, российской армии удается измотать противника. Балицкий отметил, что пока все идет по благоприятному для России сценарию.

Ранее Балицкий заявил, что войска ВСУ не смогли занять ни одного стратегически важного населенного пункта на запорожском направлении за девять дней. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

