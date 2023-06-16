В России предсказали разгром ВСУ на запорожском направлении к августу

Войска ВСУ будут «переварены» и «разобраны на атомы» на запорожском направлении к августу. Об этом в своем Telegram-канале заявил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий.

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По его мнению, российской армии удается измотать противника. Балицкий отметил, что пока все идет по благоприятному для России сценарию.

Ранее Балицкий заявил, что войска ВСУ не смогли занять ни одного стратегически важного населенного пункта на запорожском направлении за девять дней. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Аверин
ТЕГИ:УкраинаРоссияСпецоперацияВСУ

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