В России назвали число польских наемников в рядах ВСУ
С февраля 2022 года в российско-украинском конфликте на стороне ВСУ сражались порядка 10 тысяч поляков. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.
Собеседник агентства отметил, что точное число наемников из Польши сложно назвать из-за их постоянной передислокации. Помимо этого, указал Рогов, еще порядка 2000 польских инструкторов обучали военнослужащих ВСУ.
Председатель «Мы вместе с Россией» также добавил, что польские власти планируют декриминализировать участие своих соотечественников в боевых действиях за рубежом, представив проект поправок в уголовный кодекс страны в Сейм.
Ранее сообщалось, что польские наемники, участвовавшие в российско-украинском конфликте на стороне сил ВСУ, воевали без соответствующего разрешения властей Польши. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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