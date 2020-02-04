В прокуратуре Южной Осетии назвали причину смерти российского советника и его супруги

Советник министра здравоохранения и социального развития Южной Осетии Игорь Галь и его супруга Ирина скончались в Цхинвале от отравления угарным газом. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на следователя прокуратуры республики Кадзаха Нарикаева.

К такому выводу пришли российские эксперты после проведения расследования. По информации агентства, обстоятельства смерти пары будет выяснять межведомственная следственно-оперативная группа, созданная по поручению президента республики Анатолия Бибилова.

О смерти российского советника и его супруги стало известно накануне.



