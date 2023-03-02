В Приднестровье рассказали о миролюбивой позиции республики

Приднестровье занимает миролюбивую позицию по конфликту на Украине и пытается поддерживать стабильность в регионе. Об этом заявили представители министерства иностранных дел непризнанной Приднестровской молдавской республики в интервью изданию Newsweek.

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По словам представителей внешнеполитического ведомства, с первый дней конфликта между Россией и Украиной позиция Приднестровья остается неизменной. Они также уточнили, что отсутствуют основания для того, чтобы считать республику угрозой для кого-либо или применять силовую риторику.

Также приднестровские дипломаты заявили, что Тирасполь готов при необходимости защитить свое население, однако не желает негативного развития событий.

Ранее экс-председатель Верховного Совета Приднестровья Александр Щерба заявил, что никаких военных, оборонительных, наступательных, мобилизационных действий на территории Приднестровья не ведется и не ощущается. Об этом сообщило агентство НСН.

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ФОТО: Сайт правительства Приднестровской Молдавской республики
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