В Польшу прибыли первые HIMARS

В Польшу из США прибыли первые реактивные системы залпового огня HIMARS, сообщает Associated Press.

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Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что полученные комплексы будут дежурить на северо-востоке страны.

Он добавил, что в планах Варшавы продолжить закупки HIMARS и довести их количество на вооружении армии до 500 единиц.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что российским ПВО и другим службам сложнее бороться с современными ракетами, однако способы их уничтожения найдутся.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Степанов
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