Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что полученные комплексы будут дежурить на северо-востоке страны.

Он добавил, что в планах Варшавы продолжить закупки HIMARS и довести их количество на вооружении армии до 500 единиц.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что российским ПВО и другим службам сложнее бороться с современными ракетами, однако способы их уничтожения найдутся.

