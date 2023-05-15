В Польшу прибыли первые HIMARS
В Польшу из США прибыли первые реактивные системы залпового огня HIMARS, сообщает Associated Press.
Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что полученные комплексы будут дежурить на северо-востоке страны.
Он добавил, что в планах Варшавы продолжить закупки HIMARS и довести их количество на вооружении армии до 500 единиц.
Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что российским ПВО и другим службам сложнее бороться с современными ракетами, однако способы их уничтожения найдутся.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru