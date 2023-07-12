В Польше призвали Украину признать вину за Волынскую резню
12 июля 202304:03
Польский парламент в восьмидесятую годовщину Волынской резни принял постановление в память о погибших, сообщает РИА Новости.
В документе настаивается на признании Украиной вины. В голосовании участвовали 440 депутатов, за принятие документа проголосовали единогласно. Также отмечается, что важно провести эксгумацию, достойно захоронить и почтить память всех жертв геноцида.
Ранее на Украине назвали досадным призыв Польши извиниться за Волынскую резню, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- В Польше призвали Украину признать вину за Волынскую резню
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru