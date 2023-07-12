В Польше призвали Украину признать вину за Волынскую резню

Польский парламент в восьмидесятую годовщину Волынской резни принял постановление в память о погибших, сообщает РИА Новости.

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В документе настаивается на признании Украиной вины. В голосовании участвовали 440 депутатов, за принятие документа проголосовали единогласно. Также отмечается, что важно провести эксгумацию, достойно захоронить и почтить память всех жертв геноцида.

Ранее на Украине назвали досадным призыв Польши извиниться за Волынскую резню, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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