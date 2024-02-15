В Польше подняли военные самолеты из-за «активности российской авиации»

Вооруженные силы Польши подняли в небо свои самолеты из-за «активности авиации РФ». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ВС республики.

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«Наблюдается повышенная активность дальней авиации РФ, которая связана с намерением нанести ракетные удары по территории Украины», — отметили польские военные.

Оперативное командование заявило о запуске необходимых процедур для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши. Специалисты начали мониторинг ситуации, «активизирована польская и союзная авиация».

На минувшей неделе польские военные задействовали самолеты из-за «интенсивной деятельности, связанной с ракетными ударами по территории Украины», напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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