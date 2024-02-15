В Польше подняли военные самолеты из-за «активности российской авиации»
Вооруженные силы Польши подняли в небо свои самолеты из-за «активности авиации РФ». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ВС республики.
«Наблюдается повышенная активность дальней авиации РФ, которая связана с намерением нанести ракетные удары по территории Украины», — отметили польские военные.
Оперативное командование заявило о запуске необходимых процедур для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши. Специалисты начали мониторинг ситуации, «активизирована польская и союзная авиация».
На минувшей неделе польские военные задействовали самолеты из-за «интенсивной деятельности, связанной с ракетными ударами по территории Украины», напоминает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- При стрельбе в Канзас-Сити пострадали 29 человек
- В Латвии с 15 февраля вступил в силу запрет на машины с российскими номерами
- Пожар в здании «Известия холл» потушили
- Пробки в Москве достигли 8 баллов из-за снегопада
- Япония уступила Германии место третьей экономики мира по номинальному ВВП
- В Польше подняли военные самолеты из-за «активности российской авиации»
- На нефтебазе под Курском загорелись три резервуара с бензином
- Индонезия согласилась на открытие консульства России на Бали
- В Госдуму внесут законопроект о списании кредитов инвалидам СВО II группы
- ЦБ: Криптовалюты не рассматриваются как платежное средство в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru