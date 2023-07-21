В Польше назвали провокацией совместные учения белорусской армии и ЧВК «Вагнер»
Совместные учения бойцов ЧВК «Вагнер» и белорусской армии — несомненная провокация, заявил представитель комитета министров Польши по вопросам безопасности Збигнев Хоффман в интервью польскому агентству РАР.
Собеседник агентства также пояснил мотивы ответной переброски армии Польши на восточную границу страны. По его словам, задача такого маневра — «сдержать потенциального агрессора».
Ранее польский политолог Якуб Корейба заявил, что Варшава готовится к провокациям, но не видит реальной угрозы со стороны Белоруссии и переместившихся туда бойцов ЧВК «Вагнер». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru