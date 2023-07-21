В Польше назвали провокацией совместные учения белорусской армии и ЧВК «Вагнер»

Совместные учения бойцов ЧВК «Вагнер» и белорусской армии — несомненная провокация, заявил представитель комитета министров Польши по вопросам безопасности Збигнев Хоффман в интервью польскому агентству РАР.

Учения ЧВК «Вагнер» и белорусской армии пройдут на полигоне «Брестский»

Собеседник агентства также пояснил мотивы ответной переброски армии Польши на восточную границу страны. По его словам, задача такого маневра — «сдержать потенциального агрессора».

Ранее польский политолог Якуб Корейба заявил, что Варшава готовится к провокациям, но не видит реальной угрозы со стороны Белоруссии и переместившихся туда бойцов ЧВК «Вагнер». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Минобороны Белоруссии
ТЕГИ:ПольшаБелоруссияАрмияЧВК "Вагнер"

Горячие новости

Все новости

партнеры