В Польше назвали контратаку России серьезной угрозой для ВСУ

Военный назвал «топтанием на месте» продвижение украинских бойцов на 1300 метров и не увидел в этом поводов для радости. «Они даже не преодолели российские позиции», — отметил Скшипчак. Собеседник издания отметил, что тыл российской армии готов нанести проникающий контрудар по ослабленным позициям ВСУ.

Экс-генерал назвал контратаку Москвы самой большой угрозой для украинцев. Российские танки и БМП дожидаются в тылу, когда войска ВСУ прорвут российскую оборону, добавил польский военный.

Ранее Скшипчак заявил, что через два-три месяца ВВС Украины будут обладать истребителями F-16. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

