В Польше назвали контратаку России серьезной угрозой для ВСУ
Возможный контрудар Вооруженных сил России, которым российские войска могут ответить на провальное наступление ВСУ, станет существенной угрозой для Украины. Об этом заявил экс-генерал ВС Польши Вальдемар Скшипчак в интервью газете wPolityce.
Военный назвал «топтанием на месте» продвижение украинских бойцов на 1300 метров и не увидел в этом поводов для радости. «Они даже не преодолели российские позиции», — отметил Скшипчак. Собеседник издания отметил, что тыл российской армии готов нанести проникающий контрудар по ослабленным позициям ВСУ.
Экс-генерал назвал контратаку Москвы самой большой угрозой для украинцев. Российские танки и БМП дожидаются в тылу, когда войска ВСУ прорвут российскую оборону, добавил польский военный.
Ранее Скшипчак заявил, что через два-три месяца ВВС Украины будут обладать истребителями F-16. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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