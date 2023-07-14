В Пхеньяне предупредили США об ответственности за ядерную эскалацию

Она призвала Вашингтон отказаться от конфронтации с Северной Кореей. Политик обвинили Совет Безопасности ООН в полной зависимости от Соединенных Штатов.

Также Ким Е Чжон подвергла критике СБ ООН за реакцию на пуск северокорейской ракеты. Сестра лидера КНДР заявила, что Пхеньян имеет право на самооборону в ответ на «враждебную политику США».

В интервью телеканалу CBS госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон добивается от Китая давления на руководство Северной Кореи, передает «Радиоточка НСН».

