В Пхеньяне предупредили США об ответственности за ядерную эскалацию
Соединенные Штаты будут ответственны за начало ядерной войны на Корейском полуострове. Об этом заявила сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон.
Она призвала Вашингтон отказаться от конфронтации с Северной Кореей. Политик обвинили Совет Безопасности ООН в полной зависимости от Соединенных Штатов.
Также Ким Е Чжон подвергла критике СБ ООН за реакцию на пуск северокорейской ракеты. Сестра лидера КНДР заявила, что Пхеньян имеет право на самооборону в ответ на «враждебную политику США».
В интервью телеканалу CBS госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон добивается от Китая давления на руководство Северной Кореи, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru