В Пхеньяне предупредили США об ответственности за ядерную эскалацию

Соединенные Штаты будут ответственны за начало ядерной войны на Корейском полуострове. Об этом заявила сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон.

Пхеньян заявил о намерении в ближайшее время вывести на орбиту разведывательный спутник

Она призвала Вашингтон отказаться от конфронтации с Северной Кореей. Политик обвинили Совет Безопасности ООН в полной зависимости от Соединенных Штатов.

Также Ким Е Чжон подвергла критике СБ ООН за реакцию на пуск северокорейской ракеты. Сестра лидера КНДР заявила, что Пхеньян имеет право на самооборону в ответ на «враждебную политику США».

В интервью телеканалу CBS госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон добивается от Китая давления на руководство Северной Кореи, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:Ким Чен ЫнСШАКНДР

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