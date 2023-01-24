В Пентагоне заявили о важности сохранения темпов поставок оружия на Украину

Союзникам Украины немаловажно не снижать темпов поставок оружия Киеву, потому что момент для этого сейчас не подходящий, сообщает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя Министерства обороны США.

Пентагон: союзники в Рамштайне обсудили поставки Киеву средств ПВО и бронетехники

«Россия стремится к перегруппировке, пополнению рядов и перевооружению. Сейчас неподходящий момент для замедления, когда речь идет о поддержке обороны Украины», — сообщил он.

В текущих условиях американские власти не станут останавливать поставки оружия Украине и продолжат как можно более оперативно «тренировать и вооружать» украинцев, поскольку обстановка на поле боя остается «подвижной», заявили в Пентагоне.

Ранее в Минобороны США признали, что Украина несет большие потери в конфликте с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr/David B. Gleason
ТЕГИ:СпецоперацияОружиеУкраинаПентагон
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