В Пентагоне заявили о важности сохранения темпов поставок оружия на Украину

«Россия стремится к перегруппировке, пополнению рядов и перевооружению. Сейчас неподходящий момент для замедления, когда речь идет о поддержке обороны Украины», — сообщил он.

В текущих условиях американские власти не станут останавливать поставки оружия Украине и продолжат как можно более оперативно «тренировать и вооружать» украинцев, поскольку обстановка на поле боя остается «подвижной», заявили в Пентагоне.

Ранее в Минобороны США признали, что Украина несет большие потери в конфликте с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

