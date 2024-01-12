В Пентагоне заявили, что США плохо следили за поставками оружия ВСУ

По его словам, более 50% общего объема осталось неучтенным. После начала спецоперации военное ведомство улучшило надзор за использованием переданных Киеву вооружений, но Минобороны не в полной мере выполняло требования мониторинга. Неучтенными остаются боеприпасы на сумму около 1 млрд долларов.

Ранее стало известно, что у США осталось около $1 миллиарда на помощь Украине, но 96% средств уже освоено Пентагоном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

