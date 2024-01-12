В Пентагоне заявили, что США плохо следили за поставками оружия ВСУ

Министерство обороны США не следило за поставками оружия Украине должным образом, сообщает The New York Times со ссылкой на генерального инспектора Пентагона Роберта Сторча.

Песков: Пока Украина отказывается от переговоров, Россия продолжит СВО

По его словам, более 50% общего объема осталось неучтенным. После начала спецоперации военное ведомство улучшило надзор за использованием переданных Киеву вооружений, но Минобороны не в полной мере выполняло требования мониторинга. Неучтенными остаются боеприпасы на сумму около 1 млрд долларов.

Ранее стало известно, что у США осталось около $1 миллиарда на помощь Украине, но 96% средств уже освоено Пентагоном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
ТЕГИ:СпецоперацияСШАУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры