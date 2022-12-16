В Пентагоне заявили, что США не хотят конфликта с Россией

США не воюют с Россией и не планируют вступать в конфликт, при этом Вашингтон продолжит поставлять вооружение Украине. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер, передает РИА Новости.

«Укрепит безнаказанность»: Названы последствия передачи американских систем «Patriot» Киеву

Ранее в МИД РФ заявили, что Поставки киевским властям систем противоракетной обороны Patriot повысят риск прямого втягивания американской армии в конфликт на Украине, пишет RT.

«США не находятся в состоянии войны с Россией, мы не ищем конфликта, мы сосредоточены на предоставлении Украине оборонной помощи», — указал Райдер в ответ на просьбу прокомментировать предупреждения Москвы.

Представитель военного ведомства подчеркнул, что Вашингтон не позволит комментариям российской стороны «диктовать, какую оборонную помощь предоставлять Украине». Вместе с тем Райдер не стал комментировать возможность передачи Киеву комплексов Patriot, указав, что на этот счет нечего анонсировать, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПентагонРоссияСША
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