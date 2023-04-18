В Пекине при пожаре в больнице погибли более 20 человек

В результате пожара в пекинской больнице погибли более 20 человек, сообщает Центральное телевидение Китая.

В одном из домов Москвы при пожаре спасли 11 человек

Отмечается, что пожар в больнице Чанфэн начался около восьми часов утра по местному времени.

В результате чрезвычайного происшествия, согласно последним данным, погиб 21 человек, еще 71 пациент был эвакуирован.

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ФОТО: РИА Новости
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