В Пекине при пожаре в больнице погибли более 20 человек
18 апреля 202318:15
В результате пожара в пекинской больнице погибли более 20 человек, сообщает Центральное телевидение Китая.
Отмечается, что пожар в больнице Чанфэн начался около восьми часов утра по местному времени.
В результате чрезвычайного происшествия, согласно последним данным, погиб 21 человек, еще 71 пациент был эвакуирован.
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18 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru