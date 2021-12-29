В Париже вводят обязательное ношение масок на улице

В Париже вводят обязательное ношение медицинских масок на улице из-за резкого скачка по заражениям коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.

Требование вступает в силу с 31 декабря. Отмечается, что исключением станут Булонский лес и заповедник Венсен.

Правилу, согласно решению правительства, должны следовать все люди старше 11 лет. За нарушение может грозить штраф 135 евро.

Меры приняты в целях сдерживания роста числа заражений.

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ТЕГИ:КоронавирусПариж
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