В Париже вводят обязательное ношение масок на улице
29 декабря 202123:47
В Париже вводят обязательное ношение медицинских масок на улице из-за резкого скачка по заражениям коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.
Требование вступает в силу с 31 декабря. Отмечается, что исключением станут Булонский лес и заповедник Венсен.
Правилу, согласно решению правительства, должны следовать все люди старше 11 лет. За нарушение может грозить штраф 135 евро.
Меры приняты в целях сдерживания роста числа заражений.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru