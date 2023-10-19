В Палестине сообщили о гибели 18 человек при обстреле лагеря беженцев
Не менее 18 человек погибли при обстреле лагеря беженцев на севере сектора Газа, утверждает МВД Палестины.
Инцидент произошел в лагере палестинских беженцев Джабалия. На данный момент известно о 18 погибших, сообщили в ведомстве.
Число погибших в секторе Газа с начала эскалации палестино-израильского конфликта превысило 3,7 тысячи. Ранения различной степени тяжести получили 12 тысяч жителей анклава.
По данным телеканала Al-Qahera News, 20 октября для доставки гуманитарной помощи откроется контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе Египта и сектора Газа, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru