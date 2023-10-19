В Палестине сообщили о гибели 18 человек при обстреле лагеря беженцев

Не менее 18 человек погибли при обстреле лагеря беженцев на севере сектора Газа, утверждает МВД Палестины.

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Инцидент произошел в лагере палестинских беженцев Джабалия. На данный момент известно о 18 погибших, сообщили в ведомстве.

Число погибших в секторе Газа с начала эскалации палестино-израильского конфликта превысило 3,7 тысячи. Ранения различной степени тяжести получили 12 тысяч жителей анклава.

По данным телеканала Al-Qahera News, 20 октября для доставки гуманитарной помощи откроется контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе Египта и сектора Газа, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Тарек Алиян
ТЕГИ:Сектор ГазаБеженцыИзраильПалестина

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