В ООН заявили о сотнях убитых и раненых детей в Газе
Сотни детей были убиты и ранены в секторе Газа в результате израильских бомбардировок, сообщил пресс-секретарь Детского фонда ООН Джеймс Элдер.
По его словам, число жертв растет с каждым часом. Также Элдер призвал мировое сообщество решать проблему детей из-за блокады, а Израиль – остановить авиаудары.
До этого армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выпустила заявление с призывом к мирным жителям Газы эвакуироваться в южные районы для своей безопасности. Как сообщили в ООН, на переселение дано 24 часа, речь идет об 1,1 млн палестинцев
Израиль планирует полностью уничтожить сектор Газа, не прибегая к прямым противостояниям на земле, заявил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru