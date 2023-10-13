В ООН заявили о сотнях убитых и раненых детей в Газе

До этого армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) выпустила заявление с призывом к мирным жителям Газы эвакуироваться в южные районы для своей безопасности. Как сообщили в ООН, на переселение дано 24 часа, речь идет об 1,1 млн палестинцев

Израиль планирует полностью уничтожить сектор Газа, не прибегая к прямым противостояниям на земле, заявил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин, передает «Радиоточка НСН».

