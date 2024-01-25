В ООН заявили о 12 погибших при обстреле здания БАПОР на юге Газы
По меньшей мере 12 человек погибли и 75 ранены после того, как два снаряда попали в учебный центр ООН в Хан-Юнисе на юге Газы. Об этом сообщается в распространенном пресс-службой ООН заявлении директора агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Томаса Уайта.
Он отметил, что 15 из 75 раненых находятся в критическом состоянии. По словам Уайта, 24 января в центр попали два снаряда, после чего он загорелся.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что американские власти блокируют все усилия ООН остановить кровопролитие в секторе Газа, передает «Радиоточка НСН».
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