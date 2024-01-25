В ООН заявили о 12 погибших при обстреле здания БАПОР на юге Газы

Он отметил, что 15 из 75 раненых находятся в критическом состоянии. По словам Уайта, 24 января в центр попали два снаряда, после чего он загорелся.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что американские власти блокируют все усилия ООН остановить кровопролитие в секторе Газа, передает «Радиоточка НСН».

