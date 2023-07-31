В ООН заявили, что выступают против атак БПЛА на Москву

Как заявил заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак, ООН выступает против ударов по мирным объектам. «Мы против всех атак на гражданскую инфраструктуру», — заявил Хак.

В День Военно-морского флота России украинские беспилотники атаковали Москву и Крым. На полуостров направили 25 беспилотников, на Московский регион — три, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

