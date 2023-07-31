В ООН заявили, что выступают против атак БПЛА на Москву

В ООН отреагировали на атаку беспилотников на Москву, сообщает ТАСС.

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Как заявил заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак, ООН выступает против ударов по мирным объектам. «Мы против всех атак на гражданскую инфраструктуру», — заявил Хак.

В День Военно-морского флота России украинские беспилотники атаковали Москву и Крым. На полуостров направили 25 беспилотников, на Московский регион — три, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
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