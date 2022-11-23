В ООН призвали тщательно расследовать убийства российских военнопленных

Так он прокомментировал видеозапись с расправой военных Украины над российскими пленными. По словам чиновника, в ООН обеспокоены любым проявлением нарушения прав человека.

На прошлой неделе глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер предоставила отчет, в котором призвала обратить внимание всего мира на проблему пленных, которых убивают на украинской стороне, отметил Хак.

Тем временем, в сети появилось ещё одно видео, на котором, предположительно, зафиксирован новый расстрел российских военнопленных украинскими военными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

