В ООН призвали тщательно расследовать убийства российских военнопленных
Информация об убийстве российских военнопленных должна быть расследована тщательным образом, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление заместителя официального представителя генсека ООН Фархана Хака.
Так он прокомментировал видеозапись с расправой военных Украины над российскими пленными. По словам чиновника, в ООН обеспокоены любым проявлением нарушения прав человека.
На прошлой неделе глава мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильда Богнер предоставила отчет, в котором призвала обратить внимание всего мира на проблему пленных, которых убивают на украинской стороне, отметил Хак.
Тем временем, в сети появилось ещё одно видео, на котором, предположительно, зафиксирован новый расстрел российских военнопленных украинскими военными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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