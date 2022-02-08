В ООН приветствовали переговоры Путина и Макрона

«Как и в случае с предыдущими контактами по Украине, ООН приветствует любые усилия, которые способствуют диалогу», — заявил он.

Напомним, Макрон в ходе переговоров с Путиным назвал диалог с РФ главным средством обеспечения безопасности в Европе.

Французский лидер отметил важность поиска коллективного ответа, который позволит «избежать войны и построить стабильность».

