В ООН приветствовали переговоры Путина и Макрона
В ООН поприветствовали диалог между главами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном на фоне эскалации вокруг Украины, сообщает RT со ссылкой на заместителя представителя Генерального секретаря организации Фархана Хака.
«Как и в случае с предыдущими контактами по Украине, ООН приветствует любые усилия, которые способствуют диалогу», — заявил он.
Напомним, Макрон в ходе переговоров с Путиным назвал диалог с РФ главным средством обеспечения безопасности в Европе.
Французский лидер отметил важность поиска коллективного ответа, который позволит «избежать войны и построить стабильность».
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