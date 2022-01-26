В ООН назвали ограничения на поездки из-за коронавируса контрпродуктивными

Введенные в странах ограничения на поездки из-за штамма коронавируса «омикрон» неэффективны, сообщают «Известия со ссылкой на Всемирную туристическую организацию (ЮНВТО).

ВОЗ рекомендовала странам отменить ограничения на международные поездки на фоне эпидемии

Там призывают ослабить или снять данные преграды. Как считают в организации, вскоре такие меры могут нанести странам экономический и социальный ущерб. Отмечается, что тестирование, карантин и вакцинация должны быть основаны на «оценке рисков» и не должны обременять путешественников вынужденными финансовыми тратами в соответствии со статьей 40 международных медико-санитарных правил.

«Когда речь идет о прекращении распространения новых вариантов вируса, общие ограничения на поездки просто контрпродуктивны. На самом деле, ограничивая туризм, эти ограничения приносят больше вреда, чем пользы», — заявил генеральный секретарь ЮНВТО Зураб Пололикашвили.

ЮНВТО — специализированное межправительственное учреждение системы ООН.

Ранее в комитете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации, связанной с коронавирусом также заявили, что мировому сообществу рекомендовали отменить или ослабить ограничения на международные поездки. В заявлении отмечается о неэффективности таких мер.

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ФОТО: РИА Новости/Роман Махмутов
ТЕГИ:КоронавирусТуризмООН
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