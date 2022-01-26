В ООН назвали ограничения на поездки из-за коронавируса контрпродуктивными

Там призывают ослабить или снять данные преграды. Как считают в организации, вскоре такие меры могут нанести странам экономический и социальный ущерб. Отмечается, что тестирование, карантин и вакцинация должны быть основаны на «оценке рисков» и не должны обременять путешественников вынужденными финансовыми тратами в соответствии со статьей 40 международных медико-санитарных правил.

«Когда речь идет о прекращении распространения новых вариантов вируса, общие ограничения на поездки просто контрпродуктивны. На самом деле, ограничивая туризм, эти ограничения приносят больше вреда, чем пользы», — заявил генеральный секретарь ЮНВТО Зураб Пололикашвили.

ЮНВТО — специализированное межправительственное учреждение системы ООН.

Ранее в комитете Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации, связанной с коронавирусом также заявили, что мировому сообществу рекомендовали отменить или ослабить ограничения на международные поездки. В заявлении отмечается о неэффективности таких мер.

