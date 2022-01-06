В ООН назвали главную миссию ОДКБ в Казахстане

ОДКБ уведомила ООН о том, что отправила свой контингент в Казахстан.

Ранее Спецпредставитель ООН и замглавы МИД Казахстана провели телефонный разговор. В ООН еще раз подчеркнули важность отказа от насилия в решении возникших проблем, все демонстрации должны проходить мирно.

Также спецпредставитель отметила, что в международной организации внимательно следят за ситуацией в Казахстане.

