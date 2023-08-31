В офисе Зеленского назвали условие окончания конфликта на Украине

Подоляк назвал данные цели ключом к окончанию боевых действий и одной из основных задач данного этапа войны.

Ранее Подоляк заявил, что сегодня о мирных переговорах с Россией не может быть и речи, возобновить их можно будет лишь тогда, когда Россия будет терпеть значительные тактические поражения на фронте. Он также указал на невозможность переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

