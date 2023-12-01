В ОАЭ объявили о создании нового климатического фонда в размере $30 млрд

«Я рад объявить о создании фонда в размере $30 млрд для глобальных климатических решений», — сообщил политик.

Аль Нахайян пояснил, что создание фонда обусловлено необходимостью преодолеть разрыв в финансировании мероприятий против изменения климата. Ожидается, что к 2030 году будет привлечено $250 млрд инвестиций.

Ранее президент России Владимир Путин на онлайн-саммите G20 заявил, что РФ является «ответственным участником глобальных усилий по борьбе с изменениями климата» и рассчитывает выйти на углеродную нейтральность до 2060 года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

