В ОАЭ объявили о создании нового климатического фонда в размере $30 млрд
Новый фонд в размере $30 млрд создан для реализации глобальных климатических решений. Об этом заявил президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в ходе церемонии открытия Всемирного климатического саммита, передает ТАСС.
«Я рад объявить о создании фонда в размере $30 млрд для глобальных климатических решений», — сообщил политик.
Аль Нахайян пояснил, что создание фонда обусловлено необходимостью преодолеть разрыв в финансировании мероприятий против изменения климата. Ожидается, что к 2030 году будет привлечено $250 млрд инвестиций.
Ранее президент России Владимир Путин на онлайн-саммите G20 заявил, что РФ является «ответственным участником глобальных усилий по борьбе с изменениями климата» и рассчитывает выйти на углеродную нейтральность до 2060 года, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru