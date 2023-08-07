В Нью-Йорке протестовали против поддержки Украины и поставок оружия

В Нью-Йорке прошли акции протестов против продолжения финансовой поддержки Украины и поставок оружия, сообщает РИА Новости.

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Демонстрация прошла напротив штаб-квартиры ООН. Независимый кандидат в американский Сенат от Нью-Йорка Дайан Сэйр считает, что нынешняя политическая ситуация Вашингтона в отношении Киева «преступно безумна». При этом властям США следует признать, что у них на руках кровь.

Кандидат на выдвижение в президенты США на предстоящих выборах от Либертарианской партии Майк тер Мэтт заявил, что участие Вашингтона в опосредованной войне с Россией за Украину не служит долгосрочным интересам Америки.

Ранее стало известно, что США создают коалицию для вторжения на Украину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr/Isriya Paireepairit
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