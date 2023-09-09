В Норвегии заявили, что не готовы к полному запрету на въезд россиян в страну

Норвегия пока что полностью не запретила въезжать россиянам в страну по финской модели из-за слишком маленького количества желающих въехать граждан России, заявила министр юстиции и по чрезвычайным ситуациям Норвегии Эмили Мель.

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С 30 сентября прошлого года гражданам РФ въезд в Финляндию по шенгенской визе с целью туризма запрещен.

Однако Мель напомнила, что практику выдачи виз россиянам норвежскими властями ужесточили в мае прошлого года.

Ранее стало известно, что Россия восстановила авиасообщение с Мьянмой после 30-летнего перерыва, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Львов
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