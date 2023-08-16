В НАТО открестились от предложения Украине отказаться от части территорий
Начальник штаба генсека Североатлантического альянса Стиан Йенссен отказался от слов о том, что Украина может отказаться от части территорий в обмен на вступление в альянс. Ранее Йенссен предположил, что такой шаг способен помочь завершить конфликт. Об этом сообщило издание Verdens Gang.
По его словам, это заявление было частью более широкой дискуссии о сценариях украинского будущего. Начальник штаба генсека НАТО признал, что его слова были ошибочными.
Предложение Йенссена не понравилось и украинским властям. Так, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не согласится на территориальные уступки России ради присоединения к Североатлантическому альянсу. По его словам, такой шаг будет означать «проигрыш демократии, уничтожение международного права и обязательный перенос войны на другие поколения». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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