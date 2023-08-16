В НАТО открестились от предложения Украине отказаться от части территорий

По его словам, это заявление было частью более широкой дискуссии о сценариях украинского будущего. Начальник штаба генсека НАТО признал, что его слова были ошибочными.

Предложение Йенссена не понравилось и украинским властям. Так, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не согласится на территориальные уступки России ради присоединения к Североатлантическому альянсу. По его словам, такой шаг будет означать «проигрыш демократии, уничтожение международного права и обязательный перенос войны на другие поколения». Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

