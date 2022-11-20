В Молдавии подтвердили задержание трех граждан после теракта в Стамбуле
В Молдавии подтвердили задержание трех граждан республики, подозреваемых в причастности к теракту в Стамбуле, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии.
Как заявил официальный представитель ведомства Даниел Водэ, Кишинев осуждает теракты, включая нападение в Стамбуле, и подтверждает открытость для эффективного обмена информацией между правоохранительными и другим компетентными органами.
Указание о терактах в Мерсине и Стамбуле было получено из сирийского Манбиджа. В текущем году было предотвращено 18 совершенных террористами-смертниками взрывов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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