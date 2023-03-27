В Молдавии осквернили памятник советским воинам

В молдавском селе Кошница вандалы разбилы гранитные плиты героев Великой Отечественной войны, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Координационного совета российских соотечественников «Победа» Алексея Петровича.

Первый в России памятник героям спецоперации появился в Тамбовской области

Он отметил, что памятные плиты были установлены на стенах огневой точки номер 417, где летом 1941 года под командованием младшего лейтенанта Василия Суворина держали оборону советские солдаты.

На месте работают оперативная группа МВД и сотрудники мэрии, возбуждено уголовное дело.

Петрович отметил, что это уже четвертый акт вандализма на этом военно-историческом объекте. Впервые плиты были разрушены в ноябре 2019 года.

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ФОТО: РИА Новости/Мирослав Ротарь
ТЕГИ:ПамятникиМолдавия

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