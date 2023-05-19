В Молдавии определили сроки объединения с Румынией

По его словам, только после этого исчезнут все границы в виде инфраструктуры, таможни и роуминга.

Министр подчеркнул, что вступление Молдавии в ЕС облегчит проведение политико-административного слияния двух стран.

«А пока необходимо убрать барьеры между гражданами», - добавил Парликов.

Ранее румынский сенатор Диана Шошоакэ предложила присоединить Молдавию в случае аннексии части Украины, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

