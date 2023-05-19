В Молдавии определили сроки объединения с Румынией

Объединение Молдавии и Румынии произойдет после того, как бывшая советская республика станет членом Европейского Союза. Об этом заявил молдавский министр энергетики Виктор Парликов в интервью порталу Psnews.ro.

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По его словам, только после этого исчезнут все границы в виде инфраструктуры, таможни и роуминга.

Министр подчеркнул, что вступление Молдавии в ЕС облегчит проведение политико-административного слияния двух стран.

«А пока необходимо убрать барьеры между гражданами», - добавил Парликов.

Ранее румынский сенатор Диана Шошоакэ предложила присоединить Молдавию в случае аннексии части Украины, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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