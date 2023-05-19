В Молдавии определили сроки объединения с Румынией
Объединение Молдавии и Румынии произойдет после того, как бывшая советская республика станет членом Европейского Союза. Об этом заявил молдавский министр энергетики Виктор Парликов в интервью порталу Psnews.ro.
По его словам, только после этого исчезнут все границы в виде инфраструктуры, таможни и роуминга.
Министр подчеркнул, что вступление Молдавии в ЕС облегчит проведение политико-административного слияния двух стран.
«А пока необходимо убрать барьеры между гражданами», - добавил Парликов.
Ранее румынский сенатор Диана Шошоакэ предложила присоединить Молдавию в случае аннексии части Украины, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: в Мариуполе прогремел взрыв
- В США назвали три причины задержки контрнаступления ВСУ
- Express: Киев передислоцирует Patriot после удара «Кинжалом»
- СМИ: лидеры G7 отклонили посредничество Китая и Ватикана по Украине
- В Молдавии определили сроки объединения с Румынией
- Грузинские депутаты подрались из-за авиасообщения с Россией
- Экс-советник Пентагона допустил гибель военных США при ударе по Киеву
- Вучич: Сербия никому не позволит за неё принимать решения
- Washington Post: украинских военных обучают форсированию Днепра
- МИД РФ ввел санкции против двух американских телеведущих
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru