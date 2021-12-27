В мире сделали более 9 млрд прививок от коронавируса
Количество прививок от коронавируса в мире превысило 9 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные подсчеты официальных данных властей стран мира.
Так, согласно агентству, более половины сделанных прививок приходится на три государства - Китай (2,77 млрд), Индию (1,4 млрд) и США (0,5 млрд). Общее число вакцинированных людей пока назвать невозможно, поскольку некоторые государства не выделяют отдельно данные по ревакцинации, пишет агентство.
Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок ранее говорил «Радиоточке НСН», что пандемия COVID-19 может закончиться в ближайшее время, поскольку новый штамм «омикрон» похож на природную вакцину.
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