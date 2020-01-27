В Минобороны РФ сообщили о готовящейся в Сирии провокации с химоружием
Глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков заявил, что в районе Идлибской зоны деэскалации планируется провокация с использованием химоружия. Об этом сообщает Интерфакс.
По словам Буренкова, организаторами инсценировки являются террористы группировки "Хайат Тахрир Аш-Шам" (запрещена в РФ), а также псевдогуманитарная организация «Белые каски». Он отметил, что информация соответствующая поступила в Центр от местных жителей.
Буренков добавил, что целью провокации является попытка обвинить власти Сирии в использовании химоружия против местных жителей. Также, по информации Центра, в провинции Идлиб существуют незаконные склады отравляющих веществ.
Ранее в ноябре прошлого года Соединенные Штаты обвинили Россию в том, что она помогает Сирии скрыть использование запрещенных токсичных боеприпасов в гражданской войне, подрывая работу глобального агентства по химическому оружию.
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