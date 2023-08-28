В МИД Японии призвали сограждан избегать громких разговоров по-японски в Китае

В японском дипломатическом ведомстве отметили, что посещающие или постоянно проживающие в Китае граждане Японии должны избегать громких разговоров по-японски и внимательно следить за своим окружением, посещая консульство или посольство.

Также гражданам Японии рекомендовали не находиться поблизости от любых демонстраций против сброса воды из «Фукусимы-1» и не фотографировать их.

Ранее жители Китая начали вывозить соль из Приморского края через пункт пропуска Пограничный после начала сброса Японией воды с атомной электростанции «Фукусима-1» в океан. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

